Maria Botelho Moniz esteve esta terça-feira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI. Ao lado de Fátima Lopes, a apresentadora aceitou o desafio de preparar um prato com um cabaz escolhido por Manuel Luís Goucha e aproveitou a ocasião para falar sobre o seu novo grande desafio profissional: o facto de ter sido escolhida para apresentar o programa 'Você Na TV' durante as férias de Goucha.

Maria assume que a sua estreia no programa das manhãs "é uma grande responsabilidade".

"Acho que é o maior desafio que me foi entregue até hoje. Estou nervosa e acho que se não estivesse nervosa era porque não estava consciente da responsabilidade que tenho em cima, mas ao mesmo tempo estou muito entusiasmada porque acho que me vou divertir. Quero acima de tudo divertir-me e divertir quem está em casa", afirma, contando que ligou a Manuel Luís Goucha logo que soube a notícia.

"Estou muito entusiasmada mas acima de tudo muito grata porque acho que é uma responsabilidade enorme, é um pelo voto de confiança gigante que não estava à espera e só quero fazer o melhor que conseguir e honrar o lugar que vou estar a ocupar", referiu ainda a apresentadora.

Leia Também: Maria Botelho Moniz emociona-se em direto no 'Extra do Big Brother'