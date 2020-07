Foi com a voz embargada e visivelmente emocionada que Maria Botelho Moniz deu este segunda-feira início ao 'Extra do Big Brother'. A apresentadora não conseguiu esconder a emoção que lhe apertava o coração, devido à notícia que este fim de semana deixou o reality show em choque: a morte do pai da concorrente Ana Catharina.

"Costumo abrir aqui o Extra com outra animação e outra energia, peço desculpa se hoje vou começar assim um bocadinho mais calma", começou por explicar Maria, que se identifica com a dor da concorrente por também ela ter perdido o pai de forma repentina em 2018.

"Queria estar um bocadinho mais animada, meus queridos, mas vocês sabem que isto me toca de alguma maneira", lamentou, dando seguimento a uma conversa onde diversas vezes se deixou tomar pela emoção.

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: 'Big Brother Portugal' volta a ser notícia no Brasil