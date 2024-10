Nem só de vinha vivem os mais de 400 hectares de Ventozelo Hotel & Quinta, o rio e a mata têm também uma extensão e expressão importantes na vida desta Quinta. Não é, portanto, de estranhar que a caça e a coutada tenham sido relevantes ao longo dos seus mais de 500 anos de história, ainda antes da vinha e do vinho se terem destacado. Em documentos históricos, pode-se mesmo encontrar o decreto de lei no 76 de 27/01/1910 que delimita o perímetro florestal da mata e estabelece uma reserva de caça na ‘Quinta de Ventosello’.

Chegados a 2024, o restaurante Cantina de Ventozelo honra este legado histórico, dando palco aos pratos de caça. “Enaltecer tanto o que se produz na Quinta, como todo o património da região é o meu grande objetivo com esta iniciativa mensal de elogio aos produtos regionais e de época”, explica o chef José Guedes. Assim, durante todo o mês de outubro, a caça será rainha, com a entrada de três novidades no menu diário de almoço, disponível todos os dias: Perdiz de escabeche (12€), Arroz cremoso de peixe do rio (22€) e Javali estufado em vinhos do Douro (24€). Já na carta principal, serão reforçados dois clássicos que já estão presentes durante todo o ano, a Tarte de caça e folhas verdes (12€) e o Covilhete de javali (6€).

créditos: Luis Ferraz

Esta iniciativa do restaurante Cantina de Ventozelo arrancou em março deste ano, com a celebração da desmancha do porco. Com duração prevista até ao final de 2024, materializa-se tanto em menus especiais, como em atividades extra, tais como provas temáticas ou mostras ao vivo de técnicas e de produtos, que tanto podem ir do tomate coração de boi à vindima, passando pela caça ou a apanha da azeitona (a acontecer já em novembro), entre outros.

Aberto a hóspedes e ao público em geral, a Cantina de Ventozelo, que ocupa precisamente o local onde antigamente eram servidas as refeições dos trabalhadores da quinta, mantém assim, pela mão do chef José Guedes, o seu papel de dar vida à gastronomia local.