Já nasceu o filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata. A boa notícia foi dada pela apresentadora de 39 anos através das redes sociais, este domingo.

"Vicente", escreveu apenas a acompanhar as primeiras imagens do recém-nascido, revelando assim o nome do bebé.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão juntos desde 2020 e a apresentadora foi pedida em casamento durante umas férias do casal nas Maldivas no verão de 2022.

Veja, abaixo, as primeiras imagens do pequeno Vicente:

