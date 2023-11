Depois de sagrar-se, pelo quarto ano consecutivo, campeão do mundo de Bajas, Pedro Bianchi Prata esteve no 'Dois às 10', da TVI, para comentar esta nova conquista, tendo acabado por falar também do filho que está para nascer, fruto do noivado com Maria Botelho Moniz.

Aliás, antes de se despedir dos apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o piloto foi surpreendido pela companheira.

"Hoje fui ao 'Dois às 10' falar com a Cristina Ferreira e o Cláudio Ramos sobre a vitória na Dubai International Baja e no mundial FIM. Sem contar, a Maria Botelho Moniz deixou me esta mensagem. Que sorte que tenho de a ter ao meu lado", reagiu depois Pedro Bianchi Prata ao destacar este momento na sua página de Instagram.

