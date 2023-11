"Meu amor, eu sei, estou a quebrar o pacto que fizemos de nunca enviarmos estas mensagens na televisão um ao outro. Mas fazemos assim, a mensagem não é para ti, é para quem te está a ver agora aí sentado com a Cristina e o Cláudio". Foi desta forma que começou a mensagem de Maria Botelho Moniz para o noivo, Pedro Bianchi Prata.

O piloto esteve no 'Dois às 10', da TVI, e foi surpreendido com algumas carinhosas palavras da apresentadora, com quem espera o primeiro filho.

"Queria que soubessem que esse homem com um jeito de miúdo é o homem que me fez acreditar que a vida pode dar certo. É o homem que me mostrou que o amor existe se o quisermos agarrar. É um homem de família, ultra trabalhador e que para minha irritação raramente diz que não a alguém. É o verbo ir, é o verbo fazer, é o verbo há tempo para tudo e tudo se faz", disse num áudio com várias imagens de ambos.

De seguida referiu os "mais de 30 anos de carreira" do piloto, que tem "o melhor abraço do mundo".

"[...] É um super atleta e uma lenda para quem segue o seu desporto. É o homem com quem vou concretizar o meu maior sonho, e este bebé é tão esperado. É o miúdo mais sortudo do mundo por tê-lo como pai. Vem aí o seu campeonato mais difícil, mas o melhor prémio de todos. E que grata sou por estar a viver isto com ele", acrescentou Maria Botelho Moniz, afirmando que "a vida deu certo". "Parabéns, meu amor", terminou, deixando Pedro Bianchi Prata muito emocionado.

