Este domingo, 6 de junho, foi especial para Margarida Vila-Nova. A atriz completou a 38.ª primavera e viveu um dia inesquecível, marcado por surpresas e muitas manifestações de carinho.

De coração cheio, decidiu registar a data nas redes sociais com uma mensagem de agradecimento a todos os que tornaram o seu dia ainda mais simbólico.

"Ontem terminei o dia com esta cara de menina feliz! Gravei todo o dia com uma equipa bonita, tive direito a bolo, a tchim-tchim, a parabéns e flores catitas... Abracei os meus filhos e recebi 2 burratas de presente. Recebi lindas mensagens que encheram o meu coração piegas! [...] E no fim do dia, ainda ouvi as gargalhadas das amigas que nunca faltam! Ainda que longe, sempre de mão dada", contou.

"A vida é um sopro, obrigada amigas e amigos bonitos. Obrigada família. Obrigada João [Silva, o seu namorado]. Vamos lá começar este novo ciclo... coragem, criatividade, fé, amor, harmonia, equilíbrio, amizade, paz", rematou.

