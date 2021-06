O pequeno Pedro, filho de Nuno Markl e Ana Galvão, completa 12 anos esta segunda-feira, 7 de junho, como os papás fizeram questão de assinalar no Instagram.

"E são 12. Pais e mães recentes, aproveitem mesmo cada segundo, que num momento estão de fralda, noutro despenteiam-se para o estilo. Parabéns, meu lindo Pedro", escreveu a mãe 'babada' na legenda de uma fotografia em que aparece com o filho ao colo, quando este era bebé.

Por sua vez, Nuno Markl destacou uma imagem do menino que aparece disfarçado de árvore de Natal. "Não estamos no Natal, mas faz hoje 12 anos que nascia o Menino. O meu Menino. Pedro Galvão Markl, aqui feliz dentro da icónica indumentária de árvore de Natal do David Fonseca - David que me lembro, no dia em que tirámos esta foto, de me dizer que achava o Pedro tão afinado e musical que devia rapidamente começar a ter aulas de piano", começou por lembrar.

"Assim foi - e o que é certo é que hoje ele é uma versão 2.0 de mim, sabendo fazer coisas que eu nunca aprendi: tocar música, ler uma pauta, cantar afinado, andar de skate, andar de bicicleta. Consegui ensiná-lo a nadar - o que preenche o requisito de 'coisa importante que um pai deve passar a um filho'. Mas, tal como disse hoje n’O Homem Que Mordeu o Cão', quando um filho aprende toda uma série de coisas que não sabemos fazer, é como se também nós, agora, soubéssemos fazer todas essas coisas. Por isso, obrigado, Pedro - e parabéns do Papá", completou.

