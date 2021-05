Margarida Corceiro terminou a semana da melhor maneira: hospedada no hotel Corinthia Lisbon, na capital portuguesa, a atriz desfrutou de um momento relaxante e não resistiu em partilhá-lo nas redes sociais.

E foi precisamente com a sua última publicação no Instagram que a jovem atriz roubou todas as atenções. Isto porque aparece apenas de toalha numa foto registada após o banho.

Uma foto que não necessitou de palavras na legenda para deixar a caixa de comentários em 'chamas'. Ora veja.

Foto publicada por Margarida Corceiro© Instagram

