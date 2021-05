Ao serviço do Atlético de Madrid, João Félix sagrou-se este sábado, 22 de maio, campeão espanhol. Uma conquista que viveu à distância da namorada, Margarida Corceiro, que se encontra de férias na Madeira.

No entanto, a namorada do internacional português fez questão de quebrar os largos quilómetros com uma videochamada para festejar com o companheiro o grande título.

O momento foi partilhado nas redes sociais de Margarida Corceiro e mostra o êxtase do casal pelo momento simbólico na carreira do jovem atleta, de 21 anos.

