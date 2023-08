Margarida Corceiro surpreendeu ao aparecer nas redes sociais com uma nova cor de cabelo

A atriz viajou para Itália para marcar pela primeira vez presença no Festival de Veneza e surpreendeu ao fazer uma mudança de visual.

Margarida publicou um conjunto de fotografias nas quais aparece muito elegante, com um vestido sem mangas azul claro, de corte assimétrico e abertura lateral, e o cabelo apanhado num rabo de cavalo.

A novidade está na cor do cabelo: A atriz despediu-se do loiro e apostou no cabelo castanho, deixando adivinhar que irá abraçar um novo projeto, sem no entanto desvendar de que se trata.

"Primeira vez no Festival Internacional de Cinema de Veneza a convite da Armani Beauty e não podia estar mais feliz!! Com direito a novo cabelo porque vêm aí coisas boas", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

