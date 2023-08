Margarida Corceiro recorreu à sua conta de Instagram para fazer uma homenagem a Lucas Dutra, o seu melhor amigo. A jovem modelo e atriz, de 20 anos, mostrou-se bastante orgulhoso de uma conquista do mesmo, agora enquanto realizador.

"Já fizemos de namorados, noivos, irmãos gémeos e hoje, na nossa claquete, está o nome dele escrito no sítio do realizador. É incrível fazer o que gostamos e um luxo poder crescer ao lado do meu melhor amigo", notou Margarida numa publicação.

Recorde-se que, recentemente, Corceiro terminou a gravação da nova temporada da série juvenil da TVI, 'Morangos com Açúcar'.

Leia Também: Margarida Corceiro 'à conquista' de Ibiza (com visual de Rita Pereira)