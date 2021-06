Com o verão a aproximar-se, Margarida Corceiro já se preparou para receber no seu melhor a estação mais quente do ano. Depois de uma ida ao cabeleireiro, eis que a jovem atriz e modelo partilhou com os seguidores do Instagram o resultado final.

Na legenda da publicação escreveu: "Um pouco mais loira".

Note que, atualmente, Margarida encontra-se na Hungria para onde viajou na companhia do namorado, o jogador de seleção João Félix.

Veja a publicação:

Leia Também: Namoradas de Bernardo Silva, João Félix e Rúben Dias apoiam Portugal