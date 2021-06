Depois da namorada de João Félix, Margarida Corceiro, se ter mostrado no estádio, em Budapeste, a apoiar o jogador e Portugal, agora sabe-se que a jovem não esteve sozinha.

As namoradas de Bernardo Silva e Rúben Dias também estiveram com Margarida Corceiro, na Puskás Arena, momento que foi registado e partilhado no Instagram.

"Trio do ataque", escreveu April Ivy, namorada de Rúben Dias na legenda da imagem em que aparece junto de Inês e Margarida.

"Ultimate trio", disse, por sua vez, Inês Degener Tomaz, namorada de Bernardo, na descrição da mesma imagem.

