"A minha maquilhagem preferida de sempre": foi desta forma que Margarida Corceiro descreveu um visual que partilhou recentemente com os seguidores da sua página de Instagram.

A jovem modelo e atriz, de 20 anos, surge com um batom castanho e delineado nos olhos, dentro do mesmo tom. Destacou-se igualmente o blush rosa 'queimado' o qual, conjugado com o contorno mais escuro, evidenciou a sua pele bronzeada.

Os elogios a esta sua 'versão' não tardaram em chegar.

Recorde-se que, atualmente, Margarida encontra-se a gravar a nova temporada da série 'Morangos com Açúcar', da TVI.

