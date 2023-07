Bernardo Silva casou-se este fim de semana no Douro, num enlace de sonho que contou com a presença de vários nomes do futebol.

João Félix esteve entre os convidados, bem como a ex-namorada do craque. Aliás, este pode mesmo ter sido o primeiro encontro público de ambos desde que assumiram ter terminado o namoro.

Félix partilhou nas redes sociais uma fotografia dos noivos no momento do corte do bolo.



© Reprodução Instagram/ João Félix

Já Margarida confirmou a sua presença mostrando o look que escolheu para a ocasião. A atriz faltou à Festa de Verão da TVI, que também decorreu este sábado, preferindo marcar presença neste dia especial para os amigos.

