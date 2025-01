Margarida Castro e Daniel Castro, antigos participantes do 'Big Brother 2024', foram confrontados nos últimos dias com o rumor de que poderiam estar à espera do primeiro filho.

De forma a acabar com a especulação e com as muitas mensagens que têm vindo a receber por parte de fãs, Panelo partilhou um esclarecimento.

"De certa forma, percebo as mensagens que recebemos devido a todo o enredo da relação, e que muitos estão à espera disso, mas temos de ter calma. E agradeço todas as mensagens de carinho e apoio mas, neste caso, foram centenas de mensagens a falar do mesmo assunto", começou por declarar.

"Alguns comentários são desnecessários e podem ser ofensivos, especialmente para mulheres que enfrentam desafios relacionados à gravidez ou ao próprio corpo. O corpo de cada pessoa é único e merece respeito. Vamos refletir antes de fazer observações que possam ferir suscetibilidades. É claro que, se algum dia acontecer, nós ficaríamos felicíssimos de anunciar mas, por enquanto, respeitem", completou, explicando que não há, para já, bebé a caminho.

Margarida partilhou a mensagem do namorado e elogiou: "Não me ia pronunciar sobre isto, mas tenho um homem maravilhoso ao meu lado".



