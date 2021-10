Margarida Aranha continua hospitalizada depois de ter sofrido uma grave queda - acidental - de uma varanda de sete metros. E é precisamente do hospital que a ex-concorrente do reality show da TVI 'Love On Top' tem dado novidades sobre a evolução do seu estado de saúde.

"Uma coisa que levo para a vida é: aproveitar mesmo todos os momentos e sorrir, mesmo quando estamos no pior momento", reflete.

"Está a ser o pior momento da minha vida. Sorrimos e os problemas vão embora. Tentamos inverter os problemas para que não nos incomodem. É só sorrir para a vida, estamos vivos", termina.

Para além de ter ficado com a bacia rachada, Margarida também partiu um pé e uma mão. Recorde-se que esta caiu devido à medicação que estava a tomar por causa de uma depressão quando se dirigiu a uma varanda para fumar.

