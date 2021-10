Margarida Aranha permanece internada no hospital depois de no início desta semana ter caído acidentalmente de uma varanda com altura de sete metros. Esta quinta-feira, dia 14, a ex-concorrente de 'Love On Top' aproveitou um momento com menos dores, provocadas pelas várias lesões que sofreu, para atualizar os seguidores do Instagram sobre o seu estado de saúde.

"Não me posso levantar devido à bacia [rachada], não posso andar. Isto vai demorar cerca de um mês, por isso terei de ficar acamada durante esse tempo. Além do pé partido e do braço partido. O pé vai ter de ser operado e o braço talvez também", conta a jovem alentejana, que permanece sem se levantar e a necessitar que sejam os profissionais de saúde a tomarem conta da sua higiene pessoal - que é feita com Margarida deitada.

"Os médicos disseram que era um milagre… não era a minha hora ainda", afirma.

Margarida diz ter-se desequilibrado, devido ao efeito da medicação que tomava para a depressão, quando na varanda se preparava para fumar um cigarro.

"Isto traumatizou-me e foi tudo por causa da minha medicação e de um cigarro que fui fumar nessa altura. Portanto, nunca mais vou fumar. Tudo o que forem vícios desapareceram da minha cabeça", garante.

Quanto ao internamento e à forma como está a ser tratada na unidade hospitalar onde se encontra, a ex-concorrente de 'Love On Top', da TVI, lamenta que a comida seja "péssima" e a falta de pessoal médico.

