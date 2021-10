A ex-concorrente do 'Love On Top' encontra-se internada com várias fraturas e traumatismos.

Depois de ter revelado que se encontrava internada na sequência de uma queda grave que lhe deixou braço e perna partidos, anca deslocada e bacia rachada, Margarida Aranha revelou finalmente como tudo aconteceu. Através de um direto feito na rede social Instagram, a partir da cama de hospital onde irá permanecer durante os próximos meses, a ex-concorrente do programa 'Love On Top' conta que caiu de uma varanda de cerca de sete metros de altura. "Andava a tomar uma medicação que me deixava mais sonolenta, fui fumar um cigarro à minha varanda e desequilibrei-me", explica Margarida. "Os médicos disseram-me que foi um milagre eu ter conseguido sobreviver", admite, dando conta de que teve nas primeiras horas "dores horríveis". "Foi uma aflição para mim, foi uma aflição para toda a gente que estava à minha volta", recorda. Margarida Aranha encontra-se agora a aguardar por uma operação ao pé, que deverá acontecer nos próximos dias, e a recuperar das restantes lesões. Leia Também: Margarida Aranha, do 'Love On Top', internada após sofrer queda grave