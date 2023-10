Marco Paulo é uma das presenças assíduas na gala dos Globos de Ouro e, portanto, também não faltou à que aconteceu este domingo, 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

À conversa com os jornalistas, o músico, de 78 anos, mostrou-se orgulhoso do seu programa na SIC, 'Alô Marco Paulo'.

"Transformei um programa de televisão que ao princípio parecia que não ia dar nada. Hoje em dia é líder de audiências, já está com dois anos e 100 programas feitos. Ia só para fazer três programas e já fiz 100, nem eu próprio sei como", confessa.

Sempre com um sorriso, o cantor revelou-se grato por estar ali. "Com os tratamentos que faço todas as semanas, com a quimioterapia que tenho de levar, já é um prémio".

Marco Paulo contou que está a fazer tratamentos de quimioterapia mais "fortes", tendo começado com "comprimidos" e estando agora em "quimioterapia intravenosa".

"Cinco horas a fazer, nem sei onde é que vou buscar as forças. Os primeiros dias são difíceis, mas depois conforme o tempo passa vou aguentando melhor e já não tenho aquelas situações de vomitar, de estar na cama, etc", revela ainda.

O músico compreende igualmente a curiosidade que o público tem em relação ao seu estado de saúde, tendo em conta a sua posição de figura pública. Por outro lado, revela-se feliz ao pensar que, de alguma forma, poderá servir de inspiração para alguém. "'Se o Marco Paulo com aqueles tratamentos consegue aguentar e ultrapassar, eu também vou conseguir'. Nunca é uma maneira de me expor ou de ser mais importante do que os outros. O meu estado de saúde ajuda muitas pessoas a olharem para esta situação de maneira diferente", reflete.

"Não estou curado, mas as coisas estão estáveis", acrescenta, garantindo que está a lutar pela cura.

Recorde-se que a personalidade está a lutar contra um cancro do pulmão.

