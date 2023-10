Sara Matos foi a grande vencedora dos Globos de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Ficção, pelas trigémeas a que deu vida na novela da SIC 'Sangue Oculto'.

À conversa com os jornalistas, a artista revelou-se muito "feliz" por o público "acompanhá-la" e continuar a "gostar" do seu trabalho.

Questionada se este projeto tinha sido difícil, uma vez que eram três papéis distintos, Sara garantiu que não e explicou o porquê.

"Foi desafiante, não foi difícil. Sou muito apaixonada por aquilo que faço. Tenho a felicidade de ser uma pessoa muito organizada, isso facilita as coisas. Difícil, difícil é estar numa profissão que não se gosta, com dificuldades financeiras, sem família aqui, isso é que é viver com dificuldades", argumenta.

Com um novo visual, neste caso um corte curto de cabelo, Sara contou que a mudança "vai dar jeito na sua próxima personagem", sobre a qual não adiantou grandes pormenores. Ainda assim, afirmou que não tem medo de mudar e que o filho, o pequeno Manuel, nem reparou no look.

Para além deste novo projeto, Sara integra o elenco do musical 'Sonho de Uma Noite de Verão'. "Ninguém estava à espera deste fenómeno. É normal que as peças no Teatro da Trindade sejam muito reconhecidas e hajam boas salas, mas não assim", afirma, visivelmente orgulhosa.

No momento em que entregou o Globo de Ouro para Melhor Ator de Cinema, Sara e Mariana Monteiro pediram que fosse feita uma ovação em homenagem a João Catarré, que batalha atualmente contra uma doença oncológica.

"Já tive a oportunidade de falar com ele, vai correr tudo bem", notou, quando questionado pelos jornalistas acerca do assunto.