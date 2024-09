Marco Paulo está a lutar contra um cancro no fígado. O cantor tem feito de tudo para sobreviver à doença, mas segundo declarações suas, os tratamentos não estão a ser eficazes.

O artista, conhecido por temas como 'Ninguém, Ninguém', 'Eu Tenho Dois Amores' ou 'Taras e Manias', suspendeu recentemente a quimioterapia.

Em entrevista à TV Guia, Marco Paulo confessou que não tem medo de morrer: "Tenho pena de morrer. Medo? Não. Depois de morrer já não sinto nada", frisou. “Para onde vou não sei, só não quero ser cremado. Quero ir para a terra, quero paz", acrescentou.

A situação clínica do cantor é de tal forma delicada que motivou o regresso do afilhado Marquinho para a sua casa em Sintra. A viver na Holanda com a namorada, Marco António, de 33 anos, viajou para Portugal para acompanhar o padrinho nesta fase.

Relembre-se que Marco Paulo já batalhou contra um cancro no testículo, no rim e na mama.

