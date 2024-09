No final do programa 'Força, Marco Paulo' deste sábado, dia 21 de setembro, Marco Paulo foi alvo dos mais diversos elogios por parte de Júlia Pinheiro, uma das convidadas do programa.

"Acho notável, tenho de dizer. Porque muitas figuras públicas - ainda por cima da escala que o Marco Paulo vive (…) - a generosidade com que ele fala, outras pessoas tentariam esconder, camuflar, porque não querem ser vistos assim", notou Júlia.

"A minha exposição é para dar alento aos outros", destacou o músico, de 79 anos, que batalha contra um cancro no fígado.

"O cancro não é sinónimo de morte. Eu já vou no quarto, três já ultrapassei. Quando eu fala não é para terem pena de mim, é para ajudar outras pessoas a terem coragem", realçou.

De notar que Marco Paulo já batalhou contra um cancro no testículo, no rim e na mama.

