As homenagens a Marco Paulo, desde que a sua morte foi anunciada na manhã desta quinta-feira, dia 24, têm-se multiplicado nas redes sociais. Contudo, também em vida o artista, com quase 60 anos de carreira, foi alvo dos mais diversos tributos, quer por parte da SIC, quer por parte do próprio público.

Este, conforme confessou numa entrevista que deu a Daniel Oliveira no 'Alta Definição', era o seu desejo.

"Não me façam nada depois de eu morrer, nada. Porque depois aí eu não vou saborear nada, aí vou descansar. Se alguém tem que fazer alguma coisa que me façam agora, para eu bater palmas e dar uma boa gargalhada", confessou.

Marco Paulo perdeu a vida aos 79 anos, após uma batalha contra um cancro no fígado.

