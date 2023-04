O programa 'Alô Marco Paulo' começou de uma forma diferente numa emissão de apoio a Marco Paulo, que esteve recentemente internado. O cantor regressou a casa e voltou ao seu programa para falar com a colega Ana Marques, com quem divide o formato. E em vez da sua atuação, iniciou com uma parte da entrevista, explicando que, neste momento, não pode cantar.

"Pensam que invento doenças. Prezo a minha saúde. Há pessoas más que dizem que invento doenças para ser falado. Não preciso, a minha saúde é mais importante do que ser falado", disse.

"Estou muito feliz, não posso cantar porque não posso esforçar o pulmão. Peço desculpa por não o poder fazer, que é uma coisa que amo. Sou muito feliz a cantar. Sinto falta de qualquer coisa. É de ir cantar. Só assim sou completo – a cantar e conversar com as pessoas", realçou, acrescentando que os médicos lhe pediram para "ter calma, mesmo até a falar".

Ao recordar o internamento, contou que "foram 8 ou 9 dias fora da sua casa, do seu espaço". "Mas também onde estive, fui muito bem cuidado, tratado", destacou no programa que foi para o ar este sábado, dia 1 de abril, agradecendo a todos os que cuidaram de si no hospital.

"Nunca deixei de atender às pessoas, mesmo no momento mais difícil. Falei com elas e disse-lhes a verdade. Às vezes especula-se muito sobre o que se está a passar, assim é melhor ser eu a falar", acrescentou, realçando também o apoio de toda a equipa do 'Alô Marco Paulo', da SIC, que, diz, é uma "nova família". "São generosos para mim", afirmou, contando que recebeu vídeos da produção para o animar e que o "ajudou muito a voltar novamente ao seu espaço, à sua casa".

De seguida, falou também da surpresa da equipa que o foi visitar ao hospital. "Estava a sair de um exame, vinha numa cadeira de rodas, e vejo lá ao longe um grupo bem disposto a cantar a 'Casa Amarela'. Disse que só podiam ser as minhas meninas. Era o meu grupo dos momentos bons e menos bons, dos sucessos e fracassos", relatou.

O formato contou com a presença de artistas que fizeram questão de estarem nesta emissão de apoio, tendo também recebido vários vídeos de figuras públicas que se envolveram numa "onda de amor".

Mantendo o sorriso no rosto, Marco Paulo mostrou-se animado ao lado de Ana Marques e até revelou que enquanto esteve internado fez por manter o bom humor. "Contei anedotas no hospital", partilhou.

Sobre o 'Alô Marco Paulo', o artista recordou o convite que Daniel Oliveira lhe fez e que "aceitou logo". O cantor já está à frente do formato há praticamente dois anos, transmitido diretamente de sua casa. "É um programa único, diferente. Iniciou com muita dificuldade", disse, referindo-se à opinião pública. "E conseguimos vencer. Hoje estou diferente porque sou eu próprio", desabafou, frisando que não está a "representar". "Eu sou assim. Sorrio, brinco, canto…".

Nas emissões passadas, a SIC decidiu juntar os melhores momentos do artista no programa com mensagens de força para apoiar o cantor. Um gesto que agradece. "Adorei. Foram momentos muito bonitos", comentou, salientando que foram também uma "força". No entanto, confessa, levaram-no às lágrimas.

Leia Também: Com Marco Paulo a recuperar, SIC faz emissão especial e deseja "força"

"Por que queria voltar a ser a mesma pessoa que estava ali", admitiu, dedicando depois algumas palavras a Ana Marques. "Possivelmente sem ti no programa não tinha evoluído tanto como evolui". Além disso, reconheceu a "generosidade" da colega e amiga por aceitar apresentar um programa com o cantor.

"Adoro-te, Ana. És a minha irmã de coração. [...] Todos os momentos que posso dizer que amo-te, gosto de ti, eu digo, seja homem ou mulher", declarou.

Num momento mais frágil da sua vida, Marco Paulo diz que quer saborear a vida. "Quero aproveitar o mais possível estes momentos que Deus me dá".

A entrevista decorreu na sala da casa onde vive o artista e que reúne os seus discos. Com vários anos de carreira, Marco Paulo é um dos cantores portugueses muito acarinhados e conta que "doou o seu espólio para um museu em Mourão". E uma verba dos bilhetes desse museu que será criado vai ser doado a crianças que vivem longe dos centros urbanos e que não têm um fácil acesso a cuidados de saúde.

De recordar que Marco Paulo esteve internado para fazer drenagem de líquido do pulmão. O cantor foi diagnosticado com um cancro no pulmão no ano passado.

Leia Também: Marco Paulo volta à TV "noutros moldes" e com "recomendações médicas"