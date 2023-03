Já depois de na semana passada, a SIC ter transmitido um 'Alô Marco Paulo' repetido, este domingo, a aposta foi a mesma.

O canal fez uma nova emissão de apoio ao artista e, em rodapé, foram deixadas frases que lhe desejam força.

A produção do program recolheu ainda palavras de fãs de Marco Paulo que quiseram, também eles, enviar carinho neste momento particularmente difícil.

Já no Instagram, a SIC partilhou uma story de promoção do programa, onde é possível ler o seguinte: "Estamos juntos num abraço a Marco Paulo".

Marco Paulo, recorde-se, encontra-se internado no hospital de forma a fazer drenagem de líquido do pulmão. O cantor, de 78 anos, foi diagnosticado com um tumor no pulmão em 2022.



© Instagram/SIC

