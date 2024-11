Marco Paulo continua muito presente na memória da SIC, o canal que 'acolheu' o seu programa, 'Alô Marco Paulo', que apresentava junto de Ana Marques e que era gravado no jardim da casa do artista.

Este domingo, dia 24 de novembro, faz um mês que o cantor morreu, aos 79 anos, vítima de cancro, e o canal decidiu recordá-lo nesta data marcante.

Na véspera, este sábado, dia 23 de novembro, a SIC decidiu transmitir durante a tarde um 'especial' com as melhores recordações do artista.

"Há um mês que Marco Paulo nos deixou e nós vamos recordá-lo com saudade numa emissão muito especial, esta tarde, na SIC", pode ler-se numa publicação onde promovem este 'especial'.

De recordar que era precisamente ao sábado que o programa 'Alô Marco Paulo' era transmitido.