Depois de Telmo Miranda, grande amigo de Marco Paulo, ter confirmado que o cantor estaria recuperado e de volta às gravações do seu programa na SIC, o canal veio revelar alguns detalhes sobre este regresso.

Na manhã de sábado, 1 de abril, o 'Alô Marco Paulo' terá uma emissão especial chamada 'O Regresso a Casa'.

O músico fará parte do formato, "ainda que noutros moldes". O esclarecimento surge por parte de Ana Marques, que explica que Marco Paulo não estará no jardim ao seu lado, como é habitual, mas sim dentro de casa.

O cantor "vai fazer um ponto de situação do seu estado clínico e também de como tem vivido estes dias", tudo numa entrevista conduzida pela apresentadora.

"Por recomendação médica gravámos a entrevista em sua casa, mas fez-se a festa no jardim e é isso que amanhã lhe queremos oferecer - ao Marco e a si, que está preocupado com a saúde do nosso querido Marco Paulo", disse, por fim.

O músico esteve recentemente internado no hospital para fazer drenagem de líquido do pulmão. O ano passado, recorde-se, foi diagnosticado com um novo tumor.

