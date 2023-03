Parece que o estado de saúde de Marco Paulo já apresenta grandes melhorias.

Telmo Miranda, grande amigo do artista, esteve esta tarde de quinta-feira, dia 30 de março, no programa 'Júlia', onde revelou novas atualizações sobre como se encontra o cantor, que passou os último dias internado para fazer drenagem de líquido do pulmão.

"É do conhecimento público do problema de saúde que ele está a passar, estive na semana passada com ele, ele esteve a fazer um tratamento apenas de uma drenagem ao pulmão, que durou dois dias, e portanto já voltou a casa", fez notar, primeiramente, Telmo.

"Acabo de saber que está em gravações do seu programa. (…) Fico muito contente, esperemos que continue a recuperar, que continue a tentar lutar contra este bichinho horrível que se encontra dentro dele e acho que ele pode vencer mais uma batalha", concluiu o também cantor.

Assim, espera-se que a próxima emissão de 'Alô Marco Paulo' seja a primeira aparição pública de Marco Paulo após o internamento.

