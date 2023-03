Foi já durante o fim de semana que Marco Paulo contou aos fãs que já teve alta hospitalar. O artista publicou no Facebook uma fotografia em que aparece com um rasgado sorriso no rosto e informou: "Já estou na minha casa".

A publicação recebeu várias reações dos seguidores, entre eles amigos, como foi o caso de António Sala. "Amigo, força e que Deus esteja contigo", disse.

De recordar que Marco Paulo esteve no hospital para fazer drenagem de líquido do pulmão. O artista optou por ficar internado na semana passada, uma vez que no hospital tinha outras condições e desta forma facilitar o tratamento.

Marco Paulo foi diagnosticado no ano passado com um tumor no pulmão, continuando a lutar contra a doença.

