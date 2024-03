Marco Horácio lançou recentemente um livro, "Pai Horácio - Dicas de um Pai aos 50, com uma Mulher de 30 e uma Cadela para viver a Paternidade com Amor Humor" e esteve a assinar alguns exemplares, tal como mostra num vídeo partilhado no Instagram.

Quando questionado sobre o motivo pelo qual estava a assinar os livros com o nome de José Saramago, o humorista disse que era uma estratégia de marketing e explicou porquê.

"Assinando como José Saramago, o livro não só aumenta de valor, como as pessoas vão querer um livro assinado pelo José Saramago. Um livro de Marco Horácio assinado por José Saramago ainda tem mais valor. Isto é marketing", afirmou, num tom divertido.

Veja no vídeo abaixo.

