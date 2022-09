Esta sexta-feira, 2 de setembro, os fãs despediram-se na série 'Pôr do Sol', uma vez que a segunda temporada chegou ao fim. O Fama ao Minuto falou com um dos protagonistas do projeto, Marco Delgado, que revelou como viveu a experiência.

Como foi fazer um projeto como 'Pôr do Sol'?

O 'Pôr do Sol' foi um projecto único, muito divertido, feito por uma equipa muito especial. Foi e será, com certeza, um dos trabalhos mais queridos da minha carreira e guardarei esses momentos com muito carinho.

De que forma se preparou para a sua personagem?

Na verdade a preparação foi feita durante os ensaios de leitura com o elenco, a diretora de atores e o realizador Manuel Pureza. E o principal objetivo dessas leituras era encontrarmos o “tom” de representação mais acertado para um projeto tão especial, único e particular.

Muitas e muitas vezes tivemos que repetir as cenas.A vertente cómica da série torna a gravação das cenas mais difíceis? É difícil conter o riso?

Claro que sim. Muitas e muitas vezes tivemos que repetir as cenas. Quem é que aguenta dizer aqueles textos hilariantes, surrealistas e brilhantemente escritos pelo Henrique Cardoso Dias sem se rir e com o ar mais sério do mundo. Eu não! Mas, felizmente tínhamos um grande líder de equipa, o Manuel Pureza, que com a sua delicadeza e sabedoria nos metia na ordem… [risos].

Qual foi a cena mais difícil de gravar?

Muitas, muitas mesmo. Quase todas!

Imaginava que a série alcançaria este sucesso?

Não imaginava que o sucesso da série tivesse esta dimensão mas cedo percebi que era um projeto especial. Um ano antes de filmarmos a 1.ª temporada, recebi um telefonema do realizador a convidar-me para gravarmos um episódio piloto para ser apresentado à RTP. Poucas cenas estavam escritas, mas o que estava era tão bom que decidi naquele momento que queria fazer o projeto.

Como têm reagido os admiradores do Marco a este desafio?

Muito bem! As reações têm sido as melhores. Os elogios estendem-se a todo o elenco, realização, e, claro, ao maravilhoso texto e sentido de humor da série.

‘Pôr do Sol’ funciona como sátira às tradicionais novelas que marcaram a representação em Portugal ao longo dos últimos anos. Considera que o formato - novelas - pode estar em risco com o crescimento das séries e dos streaming?

Acredito que as séries nas plataformas de streaming serão o futuro, e consequentemente, o produto novela como o conhecemos hoje, naturalmente, terá que se reinventar para “sobreviver”. No entanto, penso que ainda estamos no inicio desse processo de transformação. As nossas televisões estão a apostar muito e bem nesse caminho, mas será, certamente, duro e longo.

O desafio que vamos enfrentar é na capacidade de valorizar e rentabilizar o nosso produto nos grandes circuitos internacionais.Como imagina o futuro das produções em Portugal? As novelas continuarão ou irá haver uma maior influência do mercado internacional?

As plataformas de streaming em Portugal vão com certeza crescer muito. A produção de ficção portuguesa para as plataformas, quer portuguesas quer estrangeiras, vai igualmente, crescer muito. O desafio que vamos enfrentar é na capacidade de valorizar e rentabilizar o nosso produto nos grandes circuitos internacionais dominados pelas gigantes do streaming.

Muitos atores portugueses têm conseguido papéis lá fora. Este é também um dos objetivos do Marco? Chegar, por exemplo, ao mercado norte americano?

Claro que sim. Gostaria muito de trabalhar no mercado internacional. E estou a trabalhar nesse sentido com as minhas agentes.

Qual seria o seu papel de sonho, aquele a que sempre quis dar vida?

Não tenho. Todos os que me faltam fazer.

Com o fim da pandemia, o mundo começou a regressar à normalidade. Enquanto ator em Portugal, sente que a profissão passou a ter um valor diferente ou os artistas continuam a passar por dificuldades?

Com ou sem pandemia, infelizmente, a nossa profissão não mudou nada e os artistas continuam a passar dificuldades.

Os anos de pandemia afetaram muitos artistas não só financeiramente, como psicologicamente… Posso perguntar como é que está o Marco neste momento? Sente-se bem ou há desafios a superar?

Bem, obrigado pela atenção.

O facto de ter um irmão gémeo, também artista, foi um motivo de preocupação adicional durante os últimos anos, ou pelo contrário, foi um apoio extra?

Independentemente de sermos artistas sempre nos apoiámos um ao outro.

Quanto ao Marco, para além de 'Pôr do Sol', há mais projetos onde o poderemos ver em breve?

Sim. Em breve estreará também na RTP o meu ultimo projeto 'Abandonados' série realizada por Francisco Manso.