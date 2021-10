Marco Costa apresentou esta quinta-feira, 30 de setembro, o pequeno cão Tortas, o novo membro da sua família.

Apesar do conhecido pasteleiro ter dado a novidade com uma enorme alegria, a verdade é que não se livrou das críticas nas redes sociais.

Não ficando indiferente às mesmas, Marco deixou um comentário a esclarecer o seu ponto de vista na página de Facebook de um blog que divulgou a novidade.

"O que mais acho engraçado é que todos os que comentam não fazem a mínima ideia de como tenho o cão ou o porquê de o ter! A única coisa que posso fazer enquanto figura pública é mostrar como amar, cuidar e tratar de um cão como se fosse (já é) um membro da família! Dando amor e garantindo que NUNCA será abandonado e posto num canil, e mesmo assim muitos de vocês criticam porque não devo amar um cão como um filho!", lamenta.

"'Vocês' têm uma ideia errada do que é ser figura pública. Eu dou o exemplo de amor. Se as pessoas abandonam a culpa é minha? Não é isso que eu mostro! Todos temos as nossas escolhas e decisões. Eu acarreto bem as minhas!", garantiu.

"Uns amam-me por um motivo, outros odeiam-me pelo mesmo! Sejam felizes e se puderem comprem-me bolos. Assim não faltará nada ao Tortas", disse por fim, aproveitando para promover o seu negócio.

O esclarecimento não terminou sem que Marco deixasse um recado: "PS. Cuidado para não morderem a língua, e aproveitem o tempo livre e tomem conta dos vossos animais!".

Comentário deixado por Marco Costa© Reprodução

Leia Também: Sem ver Sadik, Marco Costa adota cão e 'batiza-o' com nome caricato