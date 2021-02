No ano passado, Marco Costa deu por terminada a sua participação semanal no programa de Fátima Lopes, 'A Tarde É Sua', na TVI. No entanto, engane-se quem pensasse que a ligação do pasteleiro ao pequeno ecrã iria terminar por aqui.

Num vídeo promocional partilhado por João Baião, que apresenta o programa das manhãs da SIC - 'Casa Feliz' - ao lado de Diana Chaves, eis que foi revelado que o pasteleiro, conhecido por ter participado no reality show 'Casa dos Segredos', iria ao formato fazer uma das suas receitas.

Será que esta é uma nova era na vida de Marco Costa? É esperar para ver...

