Marco Costa tornou-se conhecido quando participou no reality show 'Casa dos Segredos', contudo foi no mundo da pastelaria que encontrou a sua vocação e felicidade. O companheiro de Vanessa Martins falou precisamente sobre isto na mais recente publicação que fez na sua conta de Instagram.

"É verdade que trabalho muito, é verdade que nesta altura de 'loucos' ainda trabalho mais, mas quando me perguntam porque o faço é fácil responder... Tenho um ídolo na vida que é o meu pai", começou por referir.

"Lembro-me quando eu era mais novo, talvez 14/16 anos, o meu pai me dar na cabeça por querer comandar, por querer liderar. Nunca me vou esquecer algumas palavras que ele me disse... 'Marco, meu filho, não tenho dúvidas que um dia serás um grande líder, mas é que não tenho mesmo, até lá mantém o foco em aprender a obedecer, quando tu fores líder tenta ser tudo aquilo que gostavas que fossem contigo, tenta ser um líder por exemplo, não por imposição e medo!'", relata.

"Aquilo bateu-me na cabeça, eu sempre quis ser aquele líder que todos gostassem, e hoje acho que o sou. Custa, não é fácil mas tudo é possível! Fica aqui um desabafo de um menino que cresceu com as palavras do pai na cabeça", conclui.

