LEÃO DA MONTANHA

Recomenda: liderar, assumir a liderança da sua vida, responsabilidade, criatividade

Desafio: abuso de poder, comandar a partir do ego

A medicina do Leão da Montanha é muito valiosa e específica. Ele é quem nos ensina a liderar.

Já alguma vez pensou que liderar não tem a ver com “comandar os outros”, mas sim consigo próprio?

Liderar significa orientar e ter as rédeas da sua própria vida, não necessariamente a vida dos outros. Quando a necessidade de agir está focada nos outros e é orientada a partir do ego, motivada pela competição, isso não é liderança. Muitas vezes é uma excelente estratégia de manipulação e que resulta em abuso de poder e roubo energético.

Liderar implica inspirar e motivar pela verdade, a partir do coração e tendo como principal propósito a paz. Um líder vive em harmonia e alinhamento com a vida. Não precisa de provar nada a ninguém.

O mundo precisa muito de bons líderes, porque são eles que assumem a responsabilidade de por tudo em movimento, e estar na a vida implica manter a energia em movimento.

Nem sempre é uma medicina fácil de gerir porque nem todos aceitam a liderança dos outros. E um bom líder não é aquele que tenta agradar a todos, mas sim aquele que segue a sua verdade com autenticidade.

A contestação é muitas vezes decorrente de uma certa rebeldia que ainda subsiste da adolescência. Há uma parte de nós que tem necessidade de confrontar as figuras de autoridade, e de criticar as iniciativas alheias.

É mais fácil criticar e reclamar do que contribuir para colaborar e validar as ideias dos outros. Até porque a critica traz consigo uma falsa sensação de poder.

Saber liderar é uma arte que nem todos conseguem praticar com mestria. Quando pensamos num líder, podemos visualizar alguém poderoso, com voz de comando e que impõe as suas orientações aqueles que lidera.

Mas a medicina do Leão da Montanha ensina-nos que saber liderar é bem diferente disso. Ele sabe que todos nós somos líderes em potência e que a nossa principal conquista será liderar a nossa própria vida.

Saber liderar implica saber segurar as rédeas da nossa vida, contribuindo para que tudo flua no sentido certo. Isso implica conhecermo-nos bem a ponto de termos a nossa verdade, as nossas metas e os nossos projetos bem definidos.

Depois há que ter a coragem de perseguir esses sonhos e fazer a nossa parte para os atingir, aceitando que nem sempre iremos materializar o que tanto lutamos para conseguir.

Liderar implica assumir a responsabilidade pelas nossas ações, e para isso é preciso crescer e assumir o nosso poder pessoal. Responsabilidade é precisamente “a capacidade de responder perante todas as situações”.

A medicina do Leão da Montanha implica um permanente equilíbrio entre o poder pessoal, a intenção e a coerência interna. Para além disso um bom líder é na sua essência criativo e segue a sua intuição, que o incita a por em prática as suas ideias.

Ele simplesmente segue o seu caminho baseado nas suas convicções sem se preocupar em ter seguidores ou aplausos. Um bom líder quando dá conta, já tem uma imensidão de pessoas que se sentiram tocados pela sua verdade e que decidiram escutar melhor a sua palavra e seguindo o seu coração.

O Leão da Montanha tem alguns elementos em comum com o signo de Leão da astrologia. Ambos são energias de fogo, de ação, e os nativos de Leão também possuem com frequência competência de liderança. É a força do sol do meio dia, em todo o seu esplendor.

Mas há que ficar atento e vigilante, porque o maior inimigo de um líder não são os outros, mas sim o seu próprio ego.

Com facilidade o sol que ilumina e aquece pode passar a ser o sol que queima e destrói quem o rodeia. Quando a orientação empoderada e carismática se transforma num exercício de abuso de poder e por vezes de tirania, deixamos de estar na presença de um verdadeiro líder.

Ao longo deste quente mês de agosto, tome consciência das suas competências de liderança.

Está no comando da sua vida?

Que áreas precisam de maior atenção para que possa recuperar as rédeas da sua vontade? Que ideias tem vindo a recear de por em prática?

Ou será que passa o seu tempo distraído a orientar os outros?

Observe se o seu ego está a assumir responsabilidades que não lhe pertencem e que só o esgotam.

Para muitas pessoas é mais fácil que alguém assuma a responsabilidade pelas suas decisões, mas isso significa que ainda estão a viver a partir da criança, e nem sempre é fácil crescer.

Liderar implica resgatar o seu poder pessoal e definir os limites necessários para, por um lado poder recuperar a liderança da sua vida, e por outro permitir que os outros liderem as vidas deles.

Claro que pode ser um pouco assustador, porque um líder fica sempre mais exposto ao condicionamento social e ao julgamento alheio, mas quando decidimos seguir a nossa verdade interna, não há outra escolha possível.

Todos nós temos a possibilidade de liderar as nossas vidas, e de tomar as iniciativas necessárias para por a vida em movimento.

Este mês trabalhe a sua autoconfiança e a sua autoestima, para que se sinta imune às críticas de quem não sabe fazer melhor e não tem soluções alternativas válidas.

Lembre-se que estamos todos a fazer o nosso melhor a cada momento.

Se em certas áreas da sua vida ainda sente que não consegue ir adiante sozinho, peça ajuda. Um verdadeiro líder é humilde e estabelece as alianças necessárias, que lhe permitam ultrapassar as suas vulnerabilidades.

Se nem sequer tentamos e aceitamos a derrota antes de avançar, estamos a negar uma parte importante de nós, que precisa de mostrar o seu brilho ao mundo …e a nós próprios.

Faça a sua vida acontecer e avance com tudo o que o seu coração lhe ditar. Celebre todas as conquistas e sempre que atingir os seus objetivos e reflita sobre o que aprendeu quando as coisas não acontecerem como deseja.

Seja o maestro da sua vida e permita-se viver na frequência da sua escolha. Vai valer a pena. Por vezes só custa o 1º passo.

Que seja um fantástico e empoderado mês para Todos. Eu estou a sentir toda a vossa força. Sinta que eu também vou ficar a torcer por si!

AHO !

