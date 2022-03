Os concorrentes do 'Big Brother Famosos' foram na gala de domingo surpreendidos com mensagens do exterior. No âmbito das celebrações do Dia do Pai, assinalado a 19 de março, os participantes que são pais receberam cartas dos filhos.

Nuno Graciano ficou lavado em lágrimas com uma mensagem dos quatro filhos, o mesmo aconteceu a Miguel Azevedo, que também é pai de quatro crianças, e a Daniel Kenedy.

Porém, também Marco Costa recebeu uma mensagem do exterior. O famoso pasteleiro foi surpreendido com palavras ternurentas do enteado e, tal como os restantes, ficou lavado em lágrimas.

O pequeno Vicente, filho de Carolina Pinto, atual namorada de Marco, confessou estar com "muitas saudades" do concorrente do 'BB' e dedicou-lhe um agradecimento sentido. "Obrigado por seres o meu melhor amigo, do teu puto, Vicente", podia ler-se na referida carta.

"Amo muito o Vicente e se ele me continuar a ver como o melhor amigo dele, para mim está tudo certo. Vou fazer tudo para ele ser uma criança feliz com a mãe dele, que é a minha família agora. Amo-vos muito, obrigado", reagiu Marco Costa.

Reveja aqui o emotivo momento.

Leia Também: Mafalda Matos expulsa do 'BB Famosos'. Os nomeados e o novo presidente