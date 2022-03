A casa mais vigiada do país despediu-se de mais um concorrente. Este domingo, 20 de março, foi Mafalda Matos a escolhida pelo público para deixar o 'Big Brother Famosos', da TVI.

A atriz saiu com 83% dos votos. Quando chegou junto de Cristina Ferreira disse que saiu porque "estava no momento" de sair e com a sensação de "missão cumprida".

"Fiz muita coisa que queria neste programa. Foi um privilégio ter este tempo de antena para falar destes assuntos", acrescentou.

Entretanto, Nuno Graciano ganhou um privilégio. Depois de ter sido excluído pelos colegas, o concorrente ganhou uma imunidade. E esta semana quem ficou com o papel de líder foi Virgínia.

Quem está em risco para sair no próximo domingo, 27 de março? Tanya, Bernardo Sousa, Marie e Miguel Azevedo são os nomeados desta semana.

