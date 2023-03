Marco Costa tem partilhado no Instagram vários momentos passados com a avó, Alcina Silva, e esta terça-feira voltou a destacar nas stories um vídeo gravado durante uma viagem de carro com a familiar.

"Você está tão linda", dizia o famoso pasteleiro à avó. "Você linda", gritou de seguida.

"Para mim você é linda, a mais linda de todas. Gata", acrescentou.

Veja este divertido e carinhoso momento no vídeo da galeria.

