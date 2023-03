Marco Costa fez uma pequena alteração no seu visual e optou por cortar a barba e por deixar o bigode intacto.

No Instagram, o pasteleiro mostrou o resultado final e aproveitou para recordar o pai, com quem diz que tem ainda mais semelhanças do que no passado.

"A ficar cada vez mais parecido com o meu velho", escreveu Marco, mostrando uma fotografia do pai.

Importa recordar que o pai de Marco Costa morreu aos 50 anos, vítima de uma broncopneumonia.

Veja abaixo a partilha supra mencionada.



© Instagram/Marco Costa

