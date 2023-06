"Chegou ao fim mais uma aventura de marchas populares!": foi desta forma que Marco Costa começou por fazer um balanço da experiência que viveu nos últimos dias, depois de ter sido convidado para ser padrinho da marcha do Alta do Pina - ao lado de Teresa Guilherme, que foi madrinha.

"Quem me conhece sabe que sou intenso! Onde me meto, entrego-me por inteiro! Não sei ser de outra maneira, sou assim no amor, sou assim no trabalho, sou assim a jogar ao berlinde e sou assim como padrinho também! Ser padrinho é das melhores experiências que se pode viver!", nota numa publicação no Instagram.

"Ainda antes do resultado das marchas quero dizer que o resultado pouco importa depois das nossas duas atuações! O sentimento de dever cumprido está feito! Tenho noção que eu e TODOS os meus marchantes fizemos tudo o que estava ao nosso alcance! Não havia NADA que conseguisse fazer mais para fazer melhor! Quando assim é, ganhar será sempre uma consequência de vários fatores!", defende.

"Quero ganhar, quero sempre, mas a idade tem me ensinado coisas lindas, e uma dessas coisas é que há ensinamentos/valores que se ganham antes das vitórias de troféus e nisso tenho a certeza que fomos campeões!", completa.

Note-se que este ano, a grande vencedora foi a marcha da Bica.