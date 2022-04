Tendo ficado em segundo lugar, com o primeiro prémio nas mãos de Bernardo Sousa, Marco Costa diz que não sentiu que morreu na praia. "Quando há um programa de votos, nem sempre ganha quem merece ganhar e nem sempre perde quem merece perder. Todas as provas que me cabia a mim tentar vencer por mim, ganhei. Faz parte do jogo", disse o famoso pasteleiro.

Sem muito mais a acrescentar, frisou apenas que não ganhou "porque houve mais votos no Bernardo". "Ganhou quem teve mais votos. Não houve falta, não houve batota, não posso dizer mais nada".

Depois de ter estado no 'Dois às 10', na manhã desta segunda-feira, 25 de abril, horas depois de ter saído da casa mais vigiada do país, Marco Costa conversou com os jornalistas e explicou que "não foi para o programa por nenhuma necessidade específica".

"Apenas com vontade de mostrar a quem está cá fora e faz muitos julgamentos, que as pessoas não deixem de ser as pessoas só porque entram neste tipo de programas. E também ser um exemplo para quem está a começar para perceberem que podes vir de baixo que chegas a todo o lado. Tens é que trabalhar mais, mas consegue lá chegar", disse.

Agora só entro aos 50 num novo 'Big Brother'

No que ao jogo diz respeito, a sua estratégia "sempre foi ser ele próprio". E apesar de ter gostado desta nova experiência e dos colegas com quem partilhou casa nos últimos tempos, confessou que decidiu "arrumar as botas".

"Quando entrei pensei que viria a sentir algo diferente. O grupo é diferente, as pessoas são diferentes, mas o formato é todo muito igual, muito repetitivo", explicou, admitindo que este formato já não o "entusiasma".

Ainda assim, não deixa de frisar que "adorava" participar noutros formatos diferentes como no 'Perdidos na Tribo'. "Uma coisa que me desafiasse. Era o primeiro a dizer 'estou dentro'. Para este tipo de programas, adorei, voltei a entrar, entrei com mais 11 anos do que entrei no primeiro, mas está tudo certo. Agora só entro aos 50 num novo 'Big Brother'", acrescentou.

Às vezes as opiniões das pessoas falam mais sobre elas do que sobre quem estão a julgar

"Grato por tudo o que se passa na sua vida", Marco Costa também partilhou o que sentiu quando saiu da casa mais vigiada do país e abraçou a família, na noite de domingo, 24 de abril.

"Abraçar a minha família soube-me como a primeiro lugar. Soube-me a vitória. Foi o meu prémio. Chegar e tê-los todos lá, é missão cumprida", confidenciou.

Nesta segunda edição do ‘Big Brother Famosos’, Marco Costa esteve muitas vezes no centro das atenções pelas brincadeiras com Bruna Gomes. No entanto, falando da namorada, Carolina, o famoso pasteleiro destacou: "Percebi que a minha mulher conhece-me. Tudo o resto são só pessoas que não me conhecem a falar e que julgam pela mentalidade delas. Às vezes as opiniões das pessoas falam mais sobre elas do que sobre quem estão a julgar".

Ele tem um bom pai, o Marco é o namorado da mãe, quem sabe o futuro pai dos irmãos dele, mas é o melhor amigo dele

Esta não é a primeira edição deste formato em que participa. Mas foi a primeira vez que entrou na casa mais vigiada do país desde que começou a namorar com Carolina, com quem acaba de se mudar para a nova casa.

Sobre o apoio da companheira, realçou: "Quando tu amas alguém, quando sabes o significado do amor, compreendas ou não, tens de apoiar e dar força. E foi aquilo que a minha mulher - não sou casado mas é como se fosse porque a vejo como tal – fez. Apoiou-me desde o início ao fim. Não aconteceu, mas tenho a certeza que mesmo que ela não quisesse que eu entrasse, sabendo que era uma coisa que eu queria, ela ia-me apoiar".

O sonho de ser pai e a relação com o filho da namorada

Marco Costa nunca escondeu o sonho de ser pai e tem partilhado várias manifestações de carinho para com o filho da namorada, com quem tem uma boa relação. "O Vicente tem um pai, um bom pai. Temos de perceber que há um pai envolvido e temos que ter respeito a essa pessoa que é o Francisco. Sinto que sou o melhor amigo do Vicente e está tudo certo com esse lugar, que é o lugar que quero ocupar. Ele tem um bom pai, o Marco é o namorado da mãe, quem sabe o futuro pai dos irmãos dele, mas é o melhor amigo dele", salientou ainda.

O fim do casamento com Vanessa Martins e o patudo Sadik

Enquanto esteve dentro da casa mais vigiada do país, Marco Costa falou algumas vezes no seu passado com Vanessa Martins, de quem se divorciou em 2020.

"Não sinto necessidade de justificar nada, porque não há nada para justificar. A minha vida é só a minha vida. Agora, não tenho é qualquer problema de falar do meu passado, da minha vida, porque, efetivamente, estive sete anos com uma pessoa e durante sete anos houve muitas coisas boas. Chegou a uma altura que teve de terminar, mas terá sempre o maior carinho e respeito da minha parte porque foi uma pessoa que esteve na minha vida, como fiz com todas as minhas ex-relações. Não tenho nenhuma obrigação de me justificar, apenas não fujo a assuntos que são públicos", partilhou.

Sei que o Sadik está bem tratado

Já foram várias as vezes que o famoso pasteleiro lamentou o facto de não manter contacto com o cão Sadik, que adotou enquanto mantinha uma relação com Vanessa Martins e que atualmente vive com a influencer e empresária. Assunto que comentou com os jornalistas: “A situação está o que está. O Sadik ficou com a Vanessa e eu tenho o Tortas. Não o substitui… Sei que o Sadik está bem tratado. Quando chegar o dia de o ver, estou à espera para o ver, mas até lá está tudo certo".

"A vida continua". O foco no negócio

Marco Costa também falou sobre os seus negócios, confessando que "sente orgulho naquilo que construiu". "Sinto-me realizado. Há muitas pessoas que me perguntam se não tenho medo de voltar lá para baixo. Já era feliz lá em baixo. Mas é quase sentir que sou uma inspiração para quem às vezes anda meio perdido e desacreditado", disse, confessando porém a "tristeza" de o pai não assistir ao seu sucesso.

Prefiro ter umas boas bases. Se tiver duas lojas a trabalhar bem já chega

"Tenho a certeza que se ele fosse vivo, em vez de ter duas, tinha dez, mas faz parte", acrescentou, falando da fábrica e das lojas. "Agora é aproveitar aquilo que a vida tem para nos dar que isto passa a correr", afirmou.

E será que tenciona expandir o negócio? "O dia de amanhã não sei. Para já não tenho ideia nenhuma. Prefiro ter umas boas bases. Se tiver duas lojas a trabalhar bem já chega", partilhou.

Agora que terminou a aventura no 'BB Famosos', Marco Costa está de volta ao trabalho e esta terça-feira, 26 de abril, diz, já está de volta à fábrica às 4h da madrugada. "A vida continua. Uma pausa tive agora de dois meses. Possivelmente agora, se tiver tudo mais calmo, também tenho de dar descanso à minha equipa. Foram incansáveis. A minha família, a minha irmã está exausta, está cansada. Quando és um líder nato, e a minha equipa olha toda para mim como esse líder, a diferença de um líder para um chefe é que um líder está na frente a puxar o barco. Quando sais dois meses, a equipa está a dar o litro por ti, mas também quer sentir que estás de volta. Agora o meu lugar é na fábrica junto dos meus a levar o barco para a frente", continuou.

Gosto de salvaguardar que tudo o que acontece está controlado

"A coisa que mais valorizo no meu negócio é que todas as pessoas que lá vão sentem-se bem, sentem-se em casa. Por isso é que não quero nada de muito grande porque o que é muito grande exige mais pessoal, mais coisas que não se pode dar tanta atenção. E eu gosto de dizer que a minha loja representa o Marco. Se o Marco fala em família, não podes lá ir e parecer uma coisa industrial. Gosto da sensação de acolhimento, de bem estar, que a minha irmã saiba o nome de todas as pessoas que lá vão todos os dias…", salientou ainda.

"A vida deve ser feita para viver. Quanto maiores tu fores, mais tens de trabalhar, e assim está bom. Dá para eu aproveitar, dá para ter férias... Se se mantiver assim, está tudo bem", afirmou depois.

Marco Costa confidenciou que já teve várias propostas de franchising "e nunca aceitou". "Gosto de salvaguardar que tudo o que acontece está controlado. Não tenho ambição. O que é que me vai trazer mais negócio? Mais dores de cabeça? Se olhar para há dez anos, andava a trabalhar por 800 euros por mês. A vida dá tanta volta… Não é preciso mais. Se com 800 euros era feliz, agora também sou feliz", disse.

