Terminou a segunda edição do 'Big Brother Famosos', da TVI, na noite de domingo, 24 de abril. Bernardo Sousa foi o grande vencedor e Marco Costa ficou em segundo lugar.

Entretanto, na manhã desta segunda-feira, o famoso pasteleiro recorreu às stories da sua página de Instagram para reagir à final do programa.

Num vídeo que publicou na rede social, disse: "Obrigado pelo apoio que me têm dado, que me deram, pelo carinho, pelas milhares de mensagens que recebi. Não foi desta, arrumei as botas dos reality, mas arrumei feliz e contente. Fui eu próprio".

