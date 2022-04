O grande vencedor da segunda edição do 'Big Brother Famosos' foi Bernardo Sousa, com 64% dos votos. Este domingo, 24 de abril, foi a grande final do reality show da TVI.

O concorrente disputou o prémio com Marco Costa, que ficou em segundo lugar com 36% dos votos.

Em terceiro ficou Bruna Gomes, com 13% dos votos. O quarto lugar ficou para Daniel Kenedy, com 5% dos votos. Em quinto ficou Vanessa Silva, com 3% dos votos. Por fim, o sexto lugar foi para Fernando Semedo, com 1% dos votos.

