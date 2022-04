A TVI confirmou de forma oficial a data de estreia da nova edição de 'Big Brother Desafio Final'. De acordo com a informação revelada pelo canal, o formato estreia no mesmo dia em que está marcada a final de 'BB Famosos', no próximo domingo, dia 24 de abril.

Ao que parece, no mesmo dia em que os famosos Marco Costa, Bruna Gomes, Daniel Kenedy, Vanessa Silva, Fernando Semedo e Bernardo Sousa abandonam a casa mais vigiada do país outros nomes conhecidos ocupam o espaço para uma nova edição.

'Big Brother Desafio Final' volta a ter Cristina Ferreira como apresentadora e contará com a presença de vários antigos concorrentes de reality shows da TVI.

