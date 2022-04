Faltam três dias para a grande final de 'Big Brother Famosos'. É no próximo domingo, 24 de abril, que será eleito o grande vencedor da mais recente edição do reality show.

Mas quem estará para já melhor posicionado para a vitória? A TVI revelou esta quinta-feira o resultado da sondagem semanal que elege os participantes mais e menos gostados pelo público.

No campo dos favoritos, Bruna Gomes leva vantagem e é, por isso, a principal candidata à vitória. Segue-se Bernardo Sousa, Daniel Kenedy e Vanessa Silva.

Nos últimos lugares da lista, entre os menos gostados, estão Marco Costa e Fernando Semedo.

Resta agora saber se as apreciações dos seguidores no Instagram oficial do reality show vão refletir-se nas votações e, consequentemente, no pódio que este domingo será revelado.

