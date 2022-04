Liliana Almeida lançou esta quarta-feira, dia 20 de abril, o videoclipe oficial do seu novo tema - 'Vives em mim'.

Em poucas horas, o vídeo, disponível no YouTube, conseguiu perto de sete mil visualizações e é já um sucesso entre os fãs.

Liliana Almeida surge nas imagens vestida de branco, dando mais tarde protagonismo aos seus pais. Joaquim e Ermelinda dançam ao som do single da filha num momento que está a emocionar os admiradores da artista.

"Esta música fala da partida de uma mãe, fala do caminho que percorremos sem ela, mas essencialmente fala do que fica em nós e levamos para sempre connosco vivo na alma, no espírito e no coração", escreve Liliana ao apresentar o tema.

Também Bruno de Carvalho já reagiu ao lançamento mostrando-se profundamente orgulhoso da namorada.

