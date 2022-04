Liliana Almeida e Bruno de Carvalho viveram um fim de semana de emoções fortes ao celebrarem o noivado seguindo a tradição angolana.

O alambamento, nome dado à celebração, decorreu no Algarve, onde vive a família da cantora, e esta decidiu marcar a ocasião com um detalhe especial.

A ex-integrante das Non Stop combinou um típico traje angolano com dois brincos com a letra B, a inicial de Bruno de Carvalho. As peças, vale notar, são da marca de Luís Borges e são vendidos individualmente pelo valor de 70 euros.



© Instagram

