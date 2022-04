Bruno de Carvalho e Liliana Almeida fizeram este sábado uma festa de noivado realizada de acordo com a tradição angolana. O alambamento, nome dado à celebração, decorreu no Algarve, onde vive a família da cantora.

"Hoje foi o dia oficial do pedido de noivado. Cumprindo a tradição angolana o alambamento foi festa, poesia e magia! My Queen [minha rainha], Amo-te até ao infinito", declara Bruno ao partilhar nas redes sociais as imagens que marcaram a celebração e onde os noivos aparecem vestidos com roupas feitas com tecidos tipicamente africanos.

"A família disse que sim. País e tios. Agora é festa, com toda a família e amigos, toda a noite! Sou teu", declara ainda o empresário, radiante por ter conquistado a família de Liliana.

